Ещё
Далее:
Читайте также:
Как советский футболист изменил ход олимпиады
Как советский футболист изменил ход олимпиады Смотреть ⟶
Стопкоронавирус.рф

Что делать, если в печени накопились токсины 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Печень — важный орган, который фильтрует все токсичные вещества, попадающие в организм. Здоровье печени крайне важно, так как, если она будет плохо работать, в кровь будут попадать вредные вещества, а это чревато другими заболеваниями. "Рамблер" рассказывает, что делать, если вы заподозрили накопление токсинов в печени.

Признаки токсинов

Известно, что при заболевании печени, она не дает о себе знать болевыми ощущениями. О том, что в печени накопились токсины, можно узнать из анализов и УЗИ. Есть некоторые внешние признаки, по которым можно определить, что печень нездорова. Сухая кожа, пожелтение кожных покровов и слизистых говорит о том, что у человека есть проблемы с этим органов. В некоторых случаях может подниматься температура до 37,5.

Как очистить печень

Если орган здоров, то он сам справится с переработкой токсинов. Однако, когда у человека проявляются болезни печени, то она сама не может справиться с фильтрацией и обработкой вредных веществ. В таком случае необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил соответствующие препараты для восстановления печени. Существуют различные желчегонные отвары, которые помогают почистить печень и вывести токсины. Одним из поддерживающих способов лечения печени может быть диета, при которой необходимо исключить жареное, жирное, острое, соленое и сладкое.
Комментарии
ЗОЖ , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
7 способов восстановить зрение
08:36
7 способов восстановить зрение
ЗОЖ
Почему возникает вздутие живота
06:12
Почему возникает вздутие живота
ЗОЖ
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
00:20
Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты
Коронавирус
Как быстро усилить иммунитет
09:14
Как быстро усилить иммунитет
ЗОЖ
5 признаков, что вам не хватает железа
08:00
5 признаков, что вам не хватает железа
ЗОЖ
Природные средства, разжижающие кровь
03:15
Природные средства, разжижающие кровь
ЗОЖ Народная медицина
Почему появляются трещины на пятках
06:13
Почему появляются трещины на пятках
ЗОЖ
5 причин возникновения стоматита
02:46
5 причин возникновения стоматита
Народная медицина
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
00:30
Названы напитки, помогающие бороться с ковидом
Коронавирус
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение