Что делать, если в печени накопились токсины 

Печень — важный орган, который фильтрует все токсичные вещества, попадающие в организм. Здоровье печени крайне важно, так как, если она будет плохо работать, в кровь будут попадать вредные вещества, а это чревато другими заболеваниями. "Рамблер" рассказывает, что делать, если вы заподозрили накопление токсинов в печени.

Признаки токсинов

Известно, что при заболевании печени, она не дает о себе знать болевыми ощущениями. О том, что в печени накопились токсины, можно узнать из анализов и УЗИ. Есть некоторые внешние признаки, по которым можно определить, что печень нездорова. Сухая кожа, пожелтение кожных покровов и слизистых говорит о том, что у человека есть проблемы с этим органов. В некоторых случаях может подниматься температура до 37,5.

Как очистить печень

Если орган здоров, то он сам справится с переработкой токсинов. Однако, когда у человека проявляются болезни печени, то она сама не может справиться с фильтрацией и обработкой вредных веществ. В таком случае необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил соответствующие препараты для восстановления печени. Существуют различные желчегонные отвары, которые помогают почистить печень и вывести токсины. Одним из поддерживающих способов лечения печени может быть диета, при которой необходимо исключить жареное, жирное, острое, соленое и сладкое.