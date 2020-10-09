Малышева дала россиянам советы по выживанию зимой 

Телеведущая передачи "Жить здорово" и доктор медицинских наук Елена Малышева дала рекомендации по выживанию зимой.

Малышева выложила видео в своем Instagram, в котором рассказала, как подготовить сердце к перепадам температуры.

Врач объяснила, что о сердце крайне важно заботиться именно в холодное время года, так как повышается риск, связанных с ним, заболеваний. Перчатки или варежки, а также своевременные прививки могут помочь.

«Низкая температура для сосудов — от плюс 10 градусов и ниже. Если вышли без перчаток, то в периферических сосудах возникает спазм. Это в руках и ногах», — подчеркнула ведущая.

Эта проблема наиболее актуальна для мужчин, так как они намного реже покрывают ладони. Необходимость вакцинации Малышева объяснила тем, что прививка существенно снижает риск инфаркта миокарда.

«Помните, что зима — это всегда спазм сосудов. А значит и повышение давления. Поэтому если готовите к зиме сердце, то должны измерять давление и держать его в норме».