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Раскрыт эффективный способ улучшить и продлить жизнь 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Раскрыт эффективный способ улучшить и продлить жизнь
Фото: Globallookpress.com
Ученые Норвежского университета естественных и технических наук раскрыли, что интенсивные тренировки в течение пяти лет являются эффективным способом улучшить здоровье, повысить качество жизни и замедлить старение. О результатах исследования сообщается в статье, опубликованной в журнале British Medical Journal.
В программе приняли участие около семи тысяч добровольцев, чей возраст достигал 70-77 лет. Все участники случайным образом были разделены на три группы. В одной группе испытуемым поручили выполнять высокоинтенсивные тренировки по четыре подхода четыре минуты каждой два раза в неделю, вторая группа тренировалась с постоянной умеренной интенсивностью в течение 50 минут два дня в неделю. Людям в третьей, контрольной, группе посоветовали выполнять упражнения в соответствии с рекомендациями норвежских органов здравоохранения.
Через пять лет как физическое, так и психическое качество жизни было выше в группе высокой интенсивности, чем в двух других группах. В ней в течение пяти лет умерли лишь три процента участников, а во второй группе — шесть процентов. Хотя разница не является статистически значимой, ученые полагают, что интенсивные тренировки действительно продлевают жизнь. Интересно, что среди участников контрольной группы умерли 4,5 процента. Это объясняется тем, что они тренировались больше и интенсивнее, чем добровольцы во второй группе.
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