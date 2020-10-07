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Хирург развеяла миф о вреде наркоза 

Medical Note 1 час назад
Хирург развеяла миф о вреде наркоза
Фото: Medical Note
Врач-проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова объяснила, почему не нужно бояться общей анестезии.
Эксперт отметила, что сегодня в медицине для общей анестезии применяются самые современные препараты. Они безопасны, гипоаллергенны и не накапливаются в организме.
Перед операцией под наркозом у пациента берут ряд анализов и делают ЭКГ.
У клиники, в которой проводится вмешательство, должна быть лицензия на проведение манипуляций. Во время проведения общей анестезии в кабинете должны присутствовать не только оперирующий хирург, но и профессиональный анестезиолог-реаниматолог с анестезисткой.
Риски от действия наркозы минимальны, а рассказы в интернете о том, что каждый наркоз отнимает у человека пять лет жизни не более чем миф, подчеркнула врач.

«Как оперирующий хирург знаю множество людей, которые переносят десятки операций и живут потом долго и счастливо»,

— добавила Елена Смирнова.
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