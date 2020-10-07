Хирург развеяла миф о вреде наркоза 

Врач-проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова объяснила, почему не нужно бояться общей анестезии.

Эксперт отметила, что сегодня в медицине для общей анестезии применяются самые современные препараты. Они безопасны, гипоаллергенны и не накапливаются в организме.

Перед операцией под наркозом у пациента берут ряд анализов и делают ЭКГ.

У клиники, в которой проводится вмешательство, должна быть лицензия на проведение манипуляций. Во время проведения общей анестезии в кабинете должны присутствовать не только оперирующий хирург, но и профессиональный анестезиолог-реаниматолог с анестезисткой.

Риски от действия наркозы минимальны, а рассказы в интернете о том, что каждый наркоз отнимает у человека пять лет жизни не более чем миф, подчеркнула врач.

«Как оперирующий хирург знаю множество людей, которые переносят десятки операций и живут потом долго и счастливо»,

— добавила Елена Смирнова.