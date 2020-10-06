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Какой алкоголь укрепляет иммунитет 

Kdpconsulting.ru 9 часов назад
Какой алкоголь укрепляет иммунитет
Фото: Depositphotos
Алкогольные напитки, которые при умеренном употреблении способны укрепить человеческий иммунитет.
Отметим, что укрепить иммунитет алкоголь способен лишь в малых дозах. Если пить много, то иммунная система, наоборот, будет работать хуже, а риск заболеть возрастет.
Лечиться алкоголем тем более не нужно. Не поможет. Так что употребляйте в меру.

Тихое вино

Первый алкогольный напиток, который способен положительно воздействовать на иммунитет, — это вино. Причем и красное, и белое. Хотя наиболее благотворное влияние оказывает вино красное.
Связано это с тем, что в красном вине содержится больше антиоксидантов из группы флавоноидов. Правда, эти антиоксиданты больше всего полезны для сердечно-сосудистой системы. Но и укрепить иммунитет они тоже способны.
Плюс красное вино полезно для кишечника. А ведь большая часть иммунной системы работает именно в пищеварительной системе организма.

Виски

Большое число антиоксидантов, полезных для иммунитета, присутствует и в виски. Причем наиболее полезен виски с большим содержанием солода, а потому, можно сказать, что односолодовый виски будет полезнее купажированного.
На количество антиоксидантов в виски влияет и выдержка. Чем она больше, тем больше и полезных веществ. Так что стаканчик хорошего односолодового виски длительной выдержки за ужином — прекрасная возможность укрепить иммунитет.

Темное пиво

Любителям пива тоже повезло. Правда, не всем. Помочь иммунитету способно лишь темное пиво, тогда как в светлом для иммунной системы полезных веществ нет. Не зря же при простуде принято пить подогретое темное пиво.
Наилучший вариант — это портер. В нем концентрация полезных веществ наибольшая. Да и не нужно забывать, что пиво должно быть живым, а не пастеризованным. В процессе пастеризации большая часть полезных веществ в пиве погибает. Так что для укрепления иммунитета стоит пить стаканчик темного живого пива.

Игристое вино (шампанское)

А вот самым полезным для иммунитета алкогольным напитком по праву является шампанское. Антиоксидантов, в первую очередь полифенолов, в нем больше, чем даже в красном вине.
Плюс напиток очень полезен для дыхательной системы организма. Он способствует лучшему насыщению клеток кислородом и улучшает циркуляцию крови, что тоже способствует укреплению иммунитета.
Ну и уже упомянутые полифенолы полезны для микрофлоры кишечника, которая тоже выступает частью иммунной системы человека.
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ЗОЖ
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