Что будет, если пить энергетик каждый день

Некоторые люди, живя в бешеном ритме, пытаются восполнить силы с помощью энергетического напитка, вместо того, чтобы выспаться и хорошо поесть. «Рамблер» расскажет, что произойдет с организмом, если пить его каждый день.

Энергетик содержит в себе таурин — это аминокислота, которая стимулирует работу сердца. В нем также есть карнитин, он улучшает обмен веществ и уменьшает ощущение утомления. А растения гуарана и женьшень обладают тонизирующим эффектом, выводя молочную кислоту из мышечной ткани. И, конечно же, в энергетическом напитке также содержится кофеин, еще один стимулятор сердечно-сосудистой системы.

Безусловно, энергетик способен быстро активировать работу мозговых клеток, что позволяет взбодриться и начать работу немедленно. Более того, глюкоза и комплекс витаминов, входящих в состав напитка, положительно влияют на организм. Но несмотря на все это, есть и отрицательные стороны употребления энергетика.

Такой напиток повышает артериальное давление и уровень сахара, поэтому нельзя пить более двух банок в день. Также кофеин и сахар в таком количестве не безопасны для молодого организма. Если принимать энергетики каждый день в течение одной или двух недель могут развиться патологии пищеварительной системы, которые проявляются такими симптомами, как тошнота, диарея, вздутие и чрезмерное слюноотделение.

Главная угроза, по мнению наркологов, это привыкание и зависимость от энергетических напитков. У человека, который часто их употребляет, появятся такие симптомы: учащенное сердцебиение, дрожь в руках и невозможность сосредоточиться на деле.

Стоит помнить, что энергетик не дает новой энергии, она лишь заимствует ваши запасы, которые рано или поздно придется возвращать.