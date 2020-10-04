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Названа опасность популярного средства от насморка 

РИА Новости и ещё 3 7 часов назад
Названа опасность популярного средства от насморка
Фото: РИА Новости
Оториноларинголог и кандидат медицинских наук Георгий Шадрин в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" напомнил о недопустимости злоупотребления сосудосуживающими каплями для носа.

"В результате происходит изменение слизистой оболочки, разрастаются носовые раковины. Потом это разрастание само уже не рассасывается", — отметил он.

Медик подчеркнул, что эти популярные лекарственные средства нужно применять строго в соответствии с предписаниями врача. Также он посоветовал использовать такие капли не более семи дней подряд.
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ЗОЖ , Радиостанция "Говорит Москва"
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