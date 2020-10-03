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Какие признаки указывают вам о дефиците витаминов 

Gotovim-Edim.Ru 3 октября 2020
Какие признаки указывают вам о дефиците витаминов
Фото: depositphotos.com
Дефицит витаминов и минералов может негативно сказываться на вашем самочувствии и внешнем виде. Сухая кожа, выпадение волос, тонкие ногти — это первые признаки авитаминоза. Также существуют несколько причин на которые обязательно нужно обратить внимание.
И так, если вы испытываете хроническую усталость это указывает на то, что у вас может быть дефицит железа, витамина B12 и витамина D. Хотя этот симптом очень обширен и может быть вызван множеством факторов, недостаток питательных веществ также может сыграть свою роль.
При дефиците магния у вас могут возникнуть спазмы, постоянное чувство тошноты и судороги. Также дефицит магния сопровождается повышенной нервозностью и раздражительностью.
Если кожные повреждения долго не заживают, то у вас может быть недостаток витамина С. Витамин С играет жизненно важную роль в способности организма регенерировать раны. Если вы заметили, что кожа лица стала сухой и теряет упругость, вам нужно обратить внимание на витамин А.
Акне. Это можно объяснить дефицитом цинка. Акне — это воспалительное заболевание, которое может быть связано с гормональным дисбалансом. Это также может быть признаком потребности в цинке, который поддерживает иммунную систему своими противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
Учтите, что принимать витамины следует только по назначению врача и после того, как сдадите анализы на наличие витаминов и микроэлементов в крови. Самолечение может быть опасным.
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