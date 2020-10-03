Малышева рассказала, как подготовить легкие к зиме 

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева посоветовала, как подготовить легкие к зиме. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, в первую очередь необходимо сделать сделать УЗИ вен нижних конечностей. Если человек страдает варикозом, есть риск образования тромба.

Также специалист отметила, что легкие нужно тренировать. Существует тест, который способен оценить жизненную емкость этих органов. Для этого необходимо надуть воздушный шарик и посмотреть размер его диаметра — он должен быть больше 10 сантиметров.

Телеведущая рассказала, что стоит сделать прививки от гриппа и пневмококка, которые могут защитить легкие.