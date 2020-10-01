Названа смертельная опасность электронных сигарет 

Американские медики обратили внимание на смертельную опасность вейпинга и электронных сигарет. Об этом сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на заявления врачей.

По словам ученых, многим обратившимся за помощью потребителям электронных сигарет был поставлен диагноз EVALI (повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или продуктов вейпинга). Симптомами EVALI называют высокую температуру тела, кашель, рвоту и диарею. Многие пациенты с подобным диагнозом попадали в отделения интенсивной терапии, так как имели сильное поражение легких.

В большинстве случаях, изученных специалистами, поражение органов дыхания было вызвано употреблением нестандартных парительных смесей, которые содержали в себе тетрагидроканнабинол (ТГК) и психоактивные соединения, встречающиеся в марихуане.

Сложность диагностирования заболевания вызвана тем, что электронные сигареты и продукты для парения — в отличие от обычных сигарет — сильно отличаются от бренда к бренду. Появление EVALI тесно связывают с ацетатом витамина Е, который добавляется в жидкости для парения в качестве конденсирующего компонента.

Ученые заметили, что пик диагностирования EVALI пришелся на сентябрь 2019 года. К тому времени Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США зафиксировали более 2800 случаев заболевания и 68 смертей. Когда были приняты меры по регулированию рынка электронных испарителей, количество сообщений о случаях EVALI резко снизилось. Однако внимание общества к проблеме, по словам медиков, исчезло сразу после вспышки COVID-19. Врачи ссылаются на исследование, согласно которому вероятность заражения коронавирусом у молодых пользователей электронных сигарет в пять раз выше, чем у некурящих сверстников.

Согласно данным CDC, 3,6 миллиона учащихся средних и старших классов в американских школах употребляют электронные сигареты — как и 8,1 миллиона взрослых в США. Врачи рекомендовали проводить с детьми воспитательную работу, в частности, говорить с подростками старше 12 лет об опасности курения как обычных, так и электронных сигарет.