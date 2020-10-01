Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа смертельная опасность электронных сигарет 

Lenta.ru и ещё 1 11 часов назад
Названа смертельная опасность электронных сигарет
Фото: Globallookpress.com
Американские медики обратили внимание на смертельную опасность вейпинга и электронных сигарет. Об этом сообщает издание MedicalXpress со ссылкой на заявления врачей.
По словам ученых, многим обратившимся за помощью потребителям электронных сигарет был поставлен диагноз EVALI (повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или продуктов вейпинга). Симптомами EVALI называют высокую температуру тела, кашель, рвоту и диарею. Многие пациенты с подобным диагнозом попадали в отделения интенсивной терапии, так как имели сильное поражение легких.
В большинстве случаях, изученных специалистами, поражение органов дыхания было вызвано употреблением нестандартных парительных смесей, которые содержали в себе тетрагидроканнабинол (ТГК) и психоактивные соединения, встречающиеся в марихуане.
Сложность диагностирования заболевания вызвана тем, что электронные сигареты и продукты для парения — в отличие от обычных сигарет — сильно отличаются от бренда к бренду. Появление EVALI тесно связывают с ацетатом витамина Е, который добавляется в жидкости для парения в качестве конденсирующего компонента.
Ученые заметили, что пик диагностирования EVALI пришелся на сентябрь 2019 года. К тому времени Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США зафиксировали более 2800 случаев заболевания и 68 смертей. Когда были приняты меры по регулированию рынка электронных испарителей, количество сообщений о случаях EVALI резко снизилось. Однако внимание общества к проблеме, по словам медиков, исчезло сразу после вспышки COVID-19. Врачи ссылаются на исследование, согласно которому вероятность заражения коронавирусом у молодых пользователей электронных сигарет в пять раз выше, чем у некурящих сверстников.
Согласно данным CDC, 3,6 миллиона учащихся средних и старших классов в американских школах употребляют электронные сигареты — как и 8,1 миллиона взрослых в США. Врачи рекомендовали проводить с детьми воспитательную работу, в частности, говорить с подростками старше 12 лет об опасности курения как обычных, так и электронных сигарет.
Последние новости
В России запустили новый проект для поддержки людей с аутизмом В России запустили новый проект для поддержки людей с аутизмом Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии Путин, Трамп и Макрон выступили с заявлением по Карабаху Путин, Трамп и Макрон выступили с заявлением по Карабаху
Комментарии 2
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо печальное последствие COVID-19 для мужчин
Названо печальное последствие COVID-19 для мужчин
Названо еще одно последствие COVID-19 для мужчин
Названо еще одно последствие COVID-19 для мужчин
Названо новое опасное последствие распития спиртного
Названо новое опасное последствие распития спиртного
Привычки, вызывающие деменцию
Привычки, вызывающие деменцию
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Что будет, если начать бегать каждый день
07:46
Что будет, если начать бегать каждый день
ЗОЖ
Назван первый незаметный симптом анемии
06:17
Назван первый незаметный симптом анемии
Болезни и лекарства
Как правильно бороться с герпесом на губах
05:49
Как правильно бороться с герпесом на губах
Болезни и лекарства
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
09:27
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
ЗОЖ
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
06:13
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
Наука Новости
Названы продукты, снижающие риск онкологии
06:12
Названы продукты, снижающие риск онкологии
Новости ЗОЖ
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
03:53
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение