Как очистить организм от шлаков 

Малоподвижный образ жизни, вредные привычки и нерациональное питание причиняют организму самые настоящие страдания. Это не может не отражаться на здоровье и самочувствии. Именно поэтому необходимо периодически проводить «чистку» организма, помогая ему избавиться от шлаков и токсинов. Сделать это довольно легко. «Рамблер» расскажет, какие продукты помогут очистить организм.

Свекла

Этот овощ обладает слабительным эффектом, помогает работе печени и желчного пузыря, которые играют большую роль в очищении организма. Употреблять свеклу для чистки организма лучше в сыром виде, добавляя ее в салаты, но вареный овощ тоже весьма хорош.

Огурцы

Мочегонные свойства этого овоща помогают растворять и выводить из организма токсины. Кроме того регулярное употребление огурцов способствует нормализации обмена веществ.

Клюква

Как и огурцы, эта ягода известна своим мочегонным эффектом. Способствует очищению почек и мочевыводящих путей, нормализуя их работу.

Тыква

Идеальна для очищения организма. Она отлично усваивается в любом виде (вторые блюда, супы, салаты, десерты) и помогает очистить от шлаков практически все внутренние органы.