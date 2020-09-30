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Почему нужно спать на левом боку 

Диана Товсепова 2 часа назад
Почему нужно спать на левом боку
Фото: depositphotos.com
Казалось бы, какая разница на каком боку спать. Однако, многие специалисты считают, что сон на левом боку крайне благоприятно сказывается на здоровье.
Основным преимуществом эксперты такого положения во сне считают поддержку работы лимфатической системы и эффективный вывод токсинов в таком положении.
Сон на левом боку улучшает и пищеварение, потому как поджелудочная железа в этом случае находится в естественном положении, благодаря чему ей гораздо легче нормально функционировать ночью.
Кроме того, в такой позе продукты пищеварения быстрее проходят из толстой кишки в следующий отдел.
При этом, специалисты считают, что сон именно на левом боку, помогает сердцу избежать перегрузок, позволяя сердечной мышце в нужном объеме насыщаться кровью и необходимыми элементами и, соответственно быстрее работать.
Во время беременности также рекомендуется спать на левом боку, потому как такая поза способствует лучшему кровоснабжению органов и позволяет избежать сдавливания печени. Некоторые считают, что это положение во сне еще и помогает избежать изжоги.
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ЗОЖ
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