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Названы способы укрепить иммунитет осенью 

РИА Новости и ещё 11 4 часа назад
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT назвал меры, необходимые для укрепления иммунитета в осенний период.
По его словам, в первую очередь нужно соблюдать простые противоэпидемические мероприятия — например, социальное дистанцирование, использование масок и антисептиков.
Кроме того, врач рекомендовал употреблять витамин D. По мнению некоторых ученых, он способен повысить устойчивость к коронавирусу.
Альтштейн также отметил, что осенью будут полезны закаливание, сбалансированное питание, нормальный сон и отказ от алкоголя.

"Это главные приемы, чтобы человек был в тонусе и сопротивлялся инфекции. Правильный образ жизни и соблюдение таких противоэпидемических мер помогают не только против коронавируса, но и против других вирусов дыхательных путей",

— заключил специалист.
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