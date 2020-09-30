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Названа серьезная опасность минеральной воды 

РИА Новости и ещё 5 3 часа назад
Названа серьезная опасность минеральной воды
Фото: РИА Новости
Диетолог Елена Соломатина предостерегла от употребления лечебной минеральной воды без врачебных показаний. Об этом она сообщила радиостанции "Говорит Москва".
Врач заявила, что для здорового человека нет угрозы от разового употребления лечебной воды.
"Другое дело — регулярно употреблять. Там идет насыщение солей определенной концентрации, определенных солей. Соли, которые там есть, допустим, одному человеку необходимы, а другому они нанесут только вред при том заболевании, которое у человека есть", — пояснила специалист.
Она подчеркнула, что здоровым людям не стоит пить лечебную минералку ежедневно, а больным — вообще не нужно. При проблемах с желудочно-кишечным трактом употреблять такую воду надо по показаниям врача.

"Я встречала, что приезжают на курорты по путевке, все идут пить водичку за компанию", — рассказала Соломатина и призвала так не делать.

Она добавила, что существуют столовые, лечебно-столовые и лечебные воды, которые различаются по уровню минерализации.
"Столовую воду можно пить без ограничений, лечебно-столовой не нужно сильно увлекаться, а лечебная вода по смыслу подразумевает, что она лечебная", — разъяснила диетолог.
Врач рассказала, что при употреблении "неправильной" лечебной воды можно ускорить и усугубить течение болезни, от которой хотелось избавиться.
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ЗОЖ , Елена Соломатина , Радиостанция "Говорит Москва"
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