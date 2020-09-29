Как просто укрепить организм в период ОРВИ 

Повышаем защитные функции в домашних условиях.

Осень — период, когда человек наиболее уязвим перед всевозможными заболеваниями на фоне ослабления организма и отсутствия солнечного света в достаточном количестве. Чтобы не выпасть из жизни как минимум на неделю, врачи настоятельно рекомендуют активно укреплять иммунитет, однако не все знают, как это делать правильно. Мы же решили разобраться в этом вопросе.

С чего начать?

Если вы жалуетесь на постоянный упадок сил, потерю концентрации и склонны болеть несколько раз в год, пересмотрите свой график — во сколько вы встаете и ложитесь спать? Как известно, сон меньше 8 часов приносит невероятный стресс для организма. Даже если вам не хочется спать, постарайтесь исключить любые гаджеты как минимум за час до сна, чтобы ваше сознание смогло успокоиться и настроиться на полноценный отдых. Специалисты уверены — полноценный сон способен укрепить иммунитет как минимум на 50%, правда, неплохо?

Для обеспечения хорошего качества сна обязательно проветривайте комнату и выключайте все источники света — вам ничто не должно мешать.

Больше витаминов

Одна из главных причин ослабления организма в холодный сезон — полный или частичный авитаминоз. Что касается групп витаминов, для поддержания иммунитета важны следующие:

Витамин А. Без этого витамина невозможно «запустить» защитный механизм организма. Витамин А обеспечивает выработку антител, которые формируют защитный барьер нашего организма.

Витамин С. Еще один «боец» в войне с респираторными заболеваниями. Как мы все знаем, фрукты — бесценный источник витамина, а потому корректируйте меню таким образом, чтобы получить большую дозу данного витамина.

Витамин D. Осенью одним из главных минусов можно назвать отсутствие мощного солнечного воздействия, а именно отсюда по большей части мы получаем витамин D. Но не стоит отчаиваться: яичный желток, сливочное масло и сельдь помогут восполнить недостаток такого важного витамина в холодное время.

Осень = активность

Не забываем про спорт или же любую физическую активность, которая поможет поддержать мышцы в тонусе. Сидячая работа и апатичное состояние, которое может сопровождать нас в первые месяцы после лета, заставляют системы нашего организма работать медленнее, тем самым ослабляя защитные функции. Не допускайте этого и для повышения нагрузки на мышцы увеличивайте хотя бы пешие дистанции, если на полноценный спорт у вас нет времени.