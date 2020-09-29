Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как просто укрепить организм в период ОРВИ 

WomanHit.ru 4 часа назад
Как просто укрепить организм в период ОРВИ
Фото: WomanHit.ru
Повышаем защитные функции в домашних условиях.
Осень — период, когда человек наиболее уязвим перед всевозможными заболеваниями на фоне ослабления организма и отсутствия солнечного света в достаточном количестве. Чтобы не выпасть из жизни как минимум на неделю, врачи настоятельно рекомендуют активно укреплять иммунитет, однако не все знают, как это делать правильно. Мы же решили разобраться в этом вопросе.

С чего начать?

Если вы жалуетесь на постоянный упадок сил, потерю концентрации и склонны болеть несколько раз в год, пересмотрите свой график — во сколько вы встаете и ложитесь спать? Как известно, сон меньше 8 часов приносит невероятный стресс для организма. Даже если вам не хочется спать, постарайтесь исключить любые гаджеты как минимум за час до сна, чтобы ваше сознание смогло успокоиться и настроиться на полноценный отдых. Специалисты уверены — полноценный сон способен укрепить иммунитет как минимум на 50%, правда, неплохо?
Для обеспечения хорошего качества сна обязательно проветривайте комнату и выключайте все источники света — вам ничто не должно мешать.

Больше витаминов

Одна из главных причин ослабления организма в холодный сезон — полный или частичный авитаминоз. Что касается групп витаминов, для поддержания иммунитета важны следующие:
Витамин А. Без этого витамина невозможно «запустить» защитный механизм организма. Витамин А обеспечивает выработку антител, которые формируют защитный барьер нашего организма.
Витамин С. Еще один «боец» в войне с респираторными заболеваниями. Как мы все знаем, фрукты — бесценный источник витамина, а потому корректируйте меню таким образом, чтобы получить большую дозу данного витамина.
Витамин D. Осенью одним из главных минусов можно назвать отсутствие мощного солнечного воздействия, а именно отсюда по большей части мы получаем витамин D. Но не стоит отчаиваться: яичный желток, сливочное масло и сельдь помогут восполнить недостаток такого важного витамина в холодное время.

Осень = активность

Не забываем про спорт или же любую физическую активность, которая поможет поддержать мышцы в тонусе. Сидячая работа и апатичное состояние, которое может сопровождать нас в первые месяцы после лета, заставляют системы нашего организма работать медленнее, тем самым ослабляя защитные функции. Не допускайте этого и для повышения нагрузки на мышцы увеличивайте хотя бы пешие дистанции, если на полноценный спорт у вас нет времени.
Видео дня. 7 упражнений для разжижения крови
WomanHit.ru: последние новости
Нетребко вылечила коронавирус за 8 дней Нетребко вылечила коронавирус за 8 дней Протез или имплант: что выбрать Протез или имплант: что выбрать Басков отбил у Пугачевой желание ходить на вечеринки Басков отбил у Пугачевой желание ходить на вечеринки
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был
5 сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был
Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом
Найден важнейший витамин для борьбы с коронавирусом
Народные средства против папиллом
Народные средства против папиллом
Врач рассказал, кто чаще становится алкоголиком
Врач рассказал, кто чаще становится алкоголиком
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
06:13
Врач раскрыла правду о полезных продуктах
Наука Новости
Названы продукты, снижающие риск онкологии
06:12
Названы продукты, снижающие риск онкологии
Новости ЗОЖ
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
03:53
Почему не надо срочно покупать лекарство от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
7 упражнений для разжижения крови
06:34
7 упражнений для разжижения крови
ЗОЖ
В России придумали универсальный антибиотик
04:12
В России придумали универсальный антибиотик
Болезни и лекарства
Почему болят ноги по утрам
06:10
Почему болят ноги по утрам
ЗОЖ
Россиянам дали пять советов по защите от COVID-19
02:41
Россиянам дали пять советов по защите от COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение