Названо новое опасное последствие распития спиртного

Уже давно доказано, что употребление будущей матерью большого количества алкоголя серьезно вредит здоровью ребенка. Однако врачи до сих пор не были уверены, существует ли некий безопасный порог употребления спиртного, который не повредит нерожденному малышу.

Новое исследование Сиднейского университета показывает, что даже небольшое потребление алкоголя во время беременности может повлиять на развитие мозга ребенка. О результатах сообщает Medical Xpress.

Врачи проанализировали состояние здоровья 9179 детей. Выяснилось, что 25% из них подвергались воздействию алкоголя в утробе матери, причем 60% — небольшого количества, в среднем 27 стандартных порций за весь срок беременности. У всех детей, чьи матери употребляли хотя бы минимальное количество алкоголя, пусть даже на очень ранней стадии беременности, наблюдались отклонения в объеме мозга и площади его поверхности, что способствовало возникновению психологических и поведенческих проблем — тревожности, депрессии, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, вызывающего оппозиционного растройства.