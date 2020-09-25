Что делать с зубами, чтобы сохранить их до старости

От здоровья полости рта зависят многие процессы организма. С возрастом здоровье зубов у многих людей ухудшается из-за того, что они неправильно за ними ухаживают, что приводит к удалению. "Рамблер" рассказывает, как сохранить здоровье зубов до старости.

Правильная и регулярная чистка

Вы удивитесь, но часть людей вообще не чистят зубы, а большинство делают это неправильно. За многие годы стоматология давно ушла вперед и появились новые методы чистки зубов. Дело в том, что большинство людей счищают только зубной налет, но на самом деле нужно воздействовать на десны. Направление щетки должно быть от края десны к краю зуба во всех случаях, чтобы вычищать частицы продуктов, которые откладываются у основания зуба. Этот способ поддерживает здоровье десен и помогает препятствовать появлению зубных камней.

Использование зубной нити

Многие пренебрегают использованием зубной нити, а она тоже играет важную роль в чистке зубов. Во-ппервых, с помощью зубной нити можно достать остатки пищи из труднодоступных мест и избежать кариеса. Во-вторых, ей можно пользоваться для того, чтобы убирать грязь у основания зубов.

Своевременное лечение

Если у человека болит зуб, то нужно обратиться к врачу за лечением, а не ждать, пока он пройдет сам. Дело в том, что даже маленький кариес может превратиться в пульпит (воспаление внутренних тканей), и тогда нужно будет удалять нервы, а это не самый приятный и дешевый процесс. В самом крайнем случае зуб может быть разрушен.

Зубы мудрости