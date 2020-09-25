Что делать с зубами, чтобы сохранить их до старости

От здоровья полости рта зависят многие процессы организма. С возрастом здоровье зубов у многих людей ухудшается из-за того, что они неправильно за ними ухаживают, что приводит к удалению. "Рамблер" рассказывает, как сохранить здоровье зубов до старости.
Правильная и регулярная чистка
Вы удивитесь, но часть людей вообще не чистят зубы, а большинство делают это неправильно. За многие годы стоматология давно ушла вперед и появились новые методы чистки зубов. Дело в том, что большинство людей счищают только зубной налет, но на самом деле нужно воздействовать на десны. Направление щетки должно быть от края десны к краю зуба во всех случаях, чтобы вычищать частицы продуктов, которые откладываются у основания зуба. Этот способ поддерживает здоровье десен и помогает препятствовать появлению зубных камней.
Использование зубной нити
Многие пренебрегают использованием зубной нити, а она тоже играет важную роль в чистке зубов. Во-ппервых, с помощью зубной нити можно достать остатки пищи из труднодоступных мест и избежать кариеса. Во-вторых, ей можно пользоваться для того, чтобы убирать грязь у основания зубов.
Своевременное лечение
Если у человека болит зуб, то нужно обратиться к врачу за лечением, а не ждать, пока он пройдет сам. Дело в том, что даже маленький кариес может превратиться в пульпит (воспаление внутренних тканей), и тогда нужно будет удалять нервы, а это не самый приятный и дешевый процесс. В самом крайнем случае зуб может быть разрушен.
Зубы мудрости
У стоматологов и хирургов до сих пор нет единого мнения о том, нужно ли удалять зубы мудрости. Каждый случай индивидуален, поэтому его рассматривают отдельно. Однако, если ваша "восьмерка" растет неровно, воспаляется или там застревает пища, лучше ее удалить. Эти зубы влияют на остальную челюсть, а из-за воспалений могут начаться проблемы с полостью рта.