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Продукты, которые помогают справиться с похмельем 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Продукты, которые помогают справиться с похмельем
Фото: Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе"
После бурной вечеринки у человека может быть два состояния: он либо очень голоден, либо в него вообще ничего не лезет. В любом случае, во время похмелья можно исцелиться едой. "Рамблер" рассказывает, что нужно употребить после бурной ночи.

Соленья

Не зря огуречный рассол называют лучшим лекарством от похмелья. Прежде всего, разносолы помогают восполнить уровень натрия, который вымывается из организма алкоголем. Кроме того, в огурцах содержатся электролиты, которые восполняют уровень полезных веществ, потерянных во врем вечеринки со спиртным.

Зеленый чай

Напиток поможет восполнить нехватку антиоксидантов, взбодрит и утолит жажду. Если выбрать чай с добавками, то он поможет расслабиться и приведет в порядок нервную систему. К чаю можно добавить мед, но не стоит добавлять его в кружку, так как тогда он потеряет всю пользу. В меде содержится калий, магний и фруктоза.

Мясные бульоны

Лучше всего от похмелья помогают мясные бульоны, так как в них содержится достаточное количество полезного жира для восстановления организма. Кроме того, тарелка горячего супа бросит вас в жар, а вместе с потом выйдут и токсичные вещества. Бульон поможет успокоить раздраженный спиртным желудок и снимет головную боль.

Яйца

На завтрак после употребления алкоголя можно сделать себе яичницу или омлет. Яйца — отличный источник белка, который выводит токсины из организма. Для сытости можно добавить поджаренный хлеб, но не стоит вместе с яичницей жарить бекон или сосиски — в них слишком много жира, который сделает только хуже.
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Комментарии 6
ЗОЖ
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