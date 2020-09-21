Чем опасен полный отказ от соли 

Соль многие называют «белым ядом» и перечисляют множество причин, призывая отказаться от ее употребления. Но стоит ли полностью исключать из рациона этот продукт? И чем это может быть чревато? Рассказывает «Рамблер».

Соль для организма на самом деле очень важна. Главными функциями этого продукта являются обеспечение водно-солевого баланса и экспорт в клетки полезных веществ. Кроме того, соль несет ответственность за правильную работы мышечной и нервной систем, а также способствует формированию костной ткани. Именно поэтому соль является необходимой добавкой к пище но, разумеется, в умеренных количествах. Специалисты считают, что 5 г этого продукта в сутки вполне достаточно для нормальной работы организма.

Отказываться же от соли совсем не только нежелательно, но может быть даже опасно.

Во-первых, пострадать может сердце и головной мозг. Чем меньше соли в организме, тем быстрее из него уходит вода, нарушается электролитный баланс. Из-за этого сбоя влага перестает проникать в клетки. Скапливаясь вокруг их стенок, жидкость образует отеки, которые могут угрожать сердцу и мозгу.

Во-вторых, кровь перестает насыщаться кислородом, недостаток воды также приводит к тому, что она сгущается и становится вязкой, легче образовываются сгустки, что чревато появлением тромбов.

В-третьих, может возникнуть интоксикация организма из-за того, что печень и почки перестают работать, как надо: продукты обмена остаются в крови.

Ко всему прочему отказ от соли может вызвать судороги и слабость в мышцах, нарушение пищеварения, тошноту и даже потерю сознания.