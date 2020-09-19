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Как понять, что у человека развивается цифровое слабоумие

Анастасия Иванова
2 часа назад
Цифровая деменция – это приобретённое слабоумие, которое психотерапевты называют главным заболеванием современного человека. "Рамблер" выяснил, как определить болезнь у себя или близкого.
Как понять, что у человека цифровое слабоумие
Фото: depositphotosdepositphotos
Механика заболевания заключается в том, что мы настолько зависим от гаджетов, что перекладываем на них даже самые элементарные задачи. С одной стороны, нам кажется, что любую рутину может выполнить устройство, например, вести календарь встреч. С другой стороны, человек просто прекращает тренировать память.
Определить у себя ранние признаки цифрового слабоумия достаточно просто, Если вы не можете представить себе несколько часов без телефона, больше половины ваших разговоров (особенно с друзьями) происходят в мессенджерах, вы рассказываете одинаковые истории по несколько раз, забываете, что ели на завтрак и постоянно сверяетесь с устройством – дела плохи.
Предотвратить развитие слабоумия можно, отключившись от Сети. Занимайтесь спортом в течение дня, читайте книги, придумывайте новые маршруты, рисуйте и пишите левой рукой, тренируйте память.
Вы также можете определить место, где будете пользоваться гаджетом и делать только тогда, когда это необходимо. Через какое-то время вы поймете, как много времени тратили впустую (хотя и без ломки не обойдется).
ЗОЖ,
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