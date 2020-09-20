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Доктор Мясников перечислил улучшающие сон продукты 

Lenta.ru и ещё 10 2 часа назад
Доктор Мясников перечислил улучшающие сон продукты
Фото: Lenta.ru
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил продукты, улучшающие качества сна.
Речь идет о еде, в которой содержится мелатонин — гормон шишковидной железы, которая находится в основании мозга. Этот гормон вырабатывается путем биохимических превращений из аминокислоты триптофан.
При недостатке гормона доктор рекомендует добавлять в рацион продукты с аминокислотой в большом количестве. К ним относятся яйца, вишня, бананы, помидоры, орехи, твердый сыр, мед, оливки, а также брокколи.
В случае правильной выработки мелатонина артериальное давление ночью снижается примерно на пятнадцать процентов. Однако при недостатке этого гормона в крови может появиться артериальная гипертония.
Снижает уровень мелатонина яркий свет, например от гаджетов. Для нормализации сна необходимо прекращать пользоваться устройствами за четыре часа до него.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала россиянам перейти на осенний режим сна, чтобы поддерживать бодрость и здоровье. Она порекомендовала ложиться спать не позже десяти часов вечера, чтобы рано вставать и при этом высыпаться. Она отметила, что в таком режиме человек не будет заболевать и у него будет высокая работоспособность.
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ЗОЖ , Ирина Ярцева , Александр Мясников
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