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Кто живет дольше: любители кофе или чая 

Диана Товсепова 5 часов назад
Кто живет дольше: любители кофе или чая
Фото: depositphotos.com
Споры между любителями чая и кофе о пользе этих напитков продолжаются уже не одно столетие. Доказательством этому служит то, что еще в 18 веке шведский король Густав III всерьез был обеспокоен тем, что богачи в его стране так много пьют кофе и чай.
При этом он считал, что употребление кофе несет угрозу для здоровья населения, и поэтому решился провести эксперимент "длиною в жизнь".
В особом эксперименте короля участвовали близнецы, приговоренные к смертной казни за совершенные преступления. Братьям предложили заменить казнь на пожизненное заключение с условием, что всю оставшуюся жизнь один из близнецов будет выпивать по три кружки кофе, а другой — столько же чая каждый день всю оставшуюся жизнь. Целью эксперимента было понять, кто из близнецов проживет дольше, учитывая, что показатели их наследственность и показатели здоровья были почти одинаковыми.
При этом для наблюдения над экспериментом были назначены два врача, однако спустя годы они умерли, не дождавшись результата своих наблюдений. Короля Густава убили в 1792 году, и он не успел узнать итог собственного эксперимента.
Однако сами близнецы еще долго жили, участвуя в эксперименте. Первым умер тот, кто пил всю жизнь чай, и то только в 83-летнем возрасте. Брат, употребляющий кофе десятки лет, прожил дольше, но точная дата его смерти неизвестна.
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ЗОЖ
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