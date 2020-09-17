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Названо упражнение для разгрузки поясничного отдела 

Medical Note 1 час назад
Названо упражнение для разгрузки поясничного отдела
Фото: Medical Note
Врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов рассказал, какое простое упражнение поможет разгрузить поясничный отдел позвоночника.

«Широко расставляем ноги и слегка сгибаем их в коленях — присаживаемся. Руками упираемся в колени. И в таком положении выполняем круговые движения тазом», — пишет в своем Инстаграме врач.

По его словам, когда мы упираемся руками в колени, позвоночник немного вытягивается. Руки выступают в качестве распорки. Крутящие движения нижней частью позвоночника помогает растяжению поясничного отдела.
Выполнять это простое упражнение можно каждый раз, когда необходимо снять напряжение с поясницы, подчеркнул Владимир Животов.
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