Названо упражнение для разгрузки поясничного отдела 

Врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов рассказал, какое простое упражнение поможет разгрузить поясничный отдел позвоночника.

«Широко расставляем ноги и слегка сгибаем их в коленях — присаживаемся. Руками упираемся в колени. И в таком положении выполняем круговые движения тазом», — пишет в своем Инстаграме врач.

По его словам, когда мы упираемся руками в колени, позвоночник немного вытягивается. Руки выступают в качестве распорки. Крутящие движения нижней частью позвоночника помогает растяжению поясничного отдела.

Выполнять это простое упражнение можно каждый раз, когда необходимо снять напряжение с поясницы, подчеркнул Владимир Животов.