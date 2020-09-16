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Полезные продукты, которые тихо убивают печень 

Диана Товсепова 2 часа назад
Печень, являясь главным фильтром организма, влияет на многие жизненно важные процессы. Поэтому медики рекомендуют тщательно следить за ее здоровьем, несмотря на то, что печень редко "выдает" свои проблемы. Чаще всего люди не замечают, в каком состоянии находятся их печень, потому что не ощущают никаких тревожных сигналов.
Как выяснил "Рамблер", некоторые продукты, традиционно считающиеся полезными, крайне пагубно влияют на печень. Об этом СМИ рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов.
Так, специалист отметил, что около 37% россиян страдают от неалкогольной жировой болезни печени, возникшей из-за потребления лишних жиров и сахаров. Наиболее опасной считается фруктоза, которая перерабатывается в жиры, которые откладываются преимущественно в печени и приводят к ее воспалению.
Врач отметил, что люди часто потребляют продукты с высоким содержанием фруктозы, считая это полезным.

"Это, например, соки. Там фруктоза в самой вредной форме — она растворена, быстро всасывается и поэтому сразу идет на переработку в жиры", — объяснил Буеверов.

Медик отметил, что при чрезмерном потреблении могут быть вредны для печени и некоторые фрукты, особенно тропические. Высоким содержанием фруктозы также отличается изюм, курага, черника, бананы.
При этом особенно осторожными стоит быть с потреблением популярного у россиян меда, потому как он является "абсолютным чемпионом" по содержанию фруктозы.
Подобное мнение высказывает американский педиатр-эндокринолог Роберт Ластиг:

"Метаболизм фруктозы в организме очень сильно отличается, скажем, от метаболизма глюкозы. Скорее уж он напоминает метаболизм алкоголя, а потому избыток фруктозы может вызывать недуги, типичные для алкоголизма, — заболевания печени и сердечно-сосудистой системы. Фруктоза поступает прямиком в печень и может весьма серьезно нарушить ее функцию. В результате это часто приводит к таким тяжелым заболеваниям, как метаболический синдром".

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