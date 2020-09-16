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Раскрыта смертельная опасность негативных эмоций 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Раскрыта смертельная опасность негативных эмоций
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Теннесси в Ноксвилле в США раскрыли, что пациенты, которые обладают такими чертами характера, как саркастичность, цинизм, обидчивость и раздражительность, чаще умирают от сердечного приступа. О смертельной опасности негативных эмоций сообщает издание Science Times.
В исследовании приняли участие 2321 человек, переживший сердечный приступ. Их средний возраст достигал 67 лет, а 68 процентов добровольцев составляли мужчины. Специалисты измерили уровень враждебности, который учитывает частоту положительных и негативных аффектов и используется для диагностики расстройств поведения. Согласно оценке, 57 процентов участников часто демонстрировали враждебное поведение.
Оказалось, что частые негативные аффекты являлись предиктором смерти от второго сердечного приступа вне зависимости от пола, образования, семейного положения, наличия гипертонии и диабета, а также курения. Кроме того, саркастичность, цинизм и другие подобные черты личности распространены среди пациентов с острым коронарным синдромом. Однако пока неизвестно, как именно уровень враждебности влияет на организм.
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