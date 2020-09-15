Нарколог развеял 3 мифа о лечении алкоголизма

Врач-психотерапевт, нарколог Илья Кислер перечислил три самых распространенных мифа о лечении алкоголизма.

Есть мнение, что для того, чтобы бросить пить, нужно всего лишь «взять волю в кулак». Но на деле воля тут не причем. При наличии патологической системы получения вознаграждения в центральной нервной системе надеяться на волю наивно, считает эксперт.

«Нужно качественное лечение, не основанное на страхе смерти. И признаться в своей проблеме — момент силы, но не слабости»,

— подчеркивает доктор Кислер.

Если у человека получается не пить 2-3 недели, это не значит, что он может отказаться от алкоголя самостоятельно. При некоторых формах расстройств употребления алкоголя наличие «светлых промежутков» вполне допустимо.

Однако после них всегда следует срыв, предупреждает врач. Начинать работу с психотерапевтом-наркологом нужно тогда, когда нет желания выпить — чтобы потом это желание и не возвращалось.

Ошибочно думать, что наркологи не помогают, а лишь «кодируют». Отчасти это так, особенно, если речь идет о специалистах «старого» образца, в арсенале которых есть только кодирование, поясняет врач.

По его словам, современная наркологическая помощь — это, прежде всего работа путем когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Это одно из немногих направлений психотерапии с научно доказанной эффективностью.

Метод позволяет научить пациента навыкам контроля над своими эмоциями, мышлением и поведением в ситуациях, когда возникает опасность возобновления приема алкоголя.

«Также гипнотерапия может усиливать эффект от КПТ, помогая пациенту пережить самые сложные моменты жизни, и перебороть желание употребить алкоголь»,