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Сексолог рассказал, сколько мужчин бывает до брака у россиянок 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Выяснилось, сколько мужчин было у россиянок до брака
Фото: depositphotos
Сексолог Валентин Денисов-Мельников рассказал о том, как изменилась интимная жизнь россиянок.
Специалист отметил, что у женщин в России выросло число половых партнёров до свадьбы. Также врач объяснил, что женщины стали более заинтересованы в получении удовольствия от соития. И если раньше о развитии своей чувственности беспокоилась одна пациентка в год, то теперь запрос появляется у нескольких девушек в месяц.
Рост числа партнёров до создания семьи сексолог связывает с тем, что значительно сдвинулся возраст заключения брака, а сексуальное развитие — наоборот стало происходить раньше.
В исследовании приняли участие около тысячи женщин. Секс после свадьбы стал первым в жизни всего у 11% опрошенных россиянок. Около 30% рассказали, что до брака у них было один или два партнёра. У 22% респонденток было от трёх до пяти мужчин, а у 16% — от шести до 10.
Двенадцать процентов опрошенных поделились, что у них было от 11 до 20 мужчин. При этом 6% россиянок сбились со счёта, а 5% назвали в опросе точное число в пределах 21 — 50.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, чем полезны стоны во время интимной близости.
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ЗОЖ
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