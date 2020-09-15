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Названы самые важные витамины в осенний период 

ТК «Звезда» и ещё 16 4 часа назад
Названы самые важные витамины в осенний период
Фото: ТК «Звезда»
По словам эксперта, одним из важнейших веществ для поддержания иммунитета является бета-каротин.
Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева назвала самые важные витамины в осенний период и перечислила продукты, в которых они содержатся.
По ее словам, одним из важнейших веществ для поддержания иммунитета является бета-каротин. Его много в моркови, тыкве, дыне, персиках, абрикосах и сливах.
Также специалист рассказала о пользе витамина А для защиты верхних дыхательных путей. Он, к примеру, содержится в молочных продуктах, но не стоит употреблять их слишком много из-за жирности.
Важен и витамин С. По словам Аплетаевой, его сложно запасти впрок, но он необходим для защиты клеток от повреждений. Слова специалиста передает RT.
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