Врач назвала самый простой секрет долголетия

Врачи часто рекомендуют заниматься спортом, соблюдать ограничивающие диеты, придерживаться принципов здорового жизни для продления жизни. Британский врач Марта Зараска уверена, что секрет долголетия гораздо проще, чем обычно думают.

«Мы — общество, которое любит простые решения, и таблетки идеально подходят для этого. Вы что-то глотаете и вдруг чудесным образом живете дольше или становитесь здоровее. Но, к сожалению, это иллюзия — чудодейственных таблеток не существует», — заявила она изданию The Mirror.

По ее мнению, способы укрепления здоровья с помощью дружбы, оптимизма и доброты приносят гораздо больше пользы, потому что они делают человека счастливее. Зараска назвала главные принципы жизни, которые могут стать ключом к долголетию.

Она предлагает чаще звонить друзьям. Когда человек слышит голос близкого, организм выделяет в окситоцин, так называемый «гормон любви». Он вырабатывается таким образом в большем количестве, чем при написании текстовых сообщений или использования социальных сетей. Поэтому для нашего здоровья гораздо важнее услышать голос другого человека.

Врач советует принимать теплый душ. Исследования показывают, что такой способ может активировать часть мозга, которая связывает чувство социальной связи с нашим восприятием температуры.

Также она рекомендует больше общаться с людьми: обниматься с близкими, петь в хоре, поработать волонтером. Дело в том, что при взаимодействии с кем-либо вырабатываются эндорфины, которые полезны для нашего здоровья, так как являются естественными болеутоляющими.

«Если вы хотите жить дольше, попробуйте найти романтического партнера или поработайте над своими нынешними отношениями, поскольку счастливый брак может снизить риск смерти на 49%», — подчеркнула она.

Как ранее писал «Профиль», американские исследователи из Иехасского и Иллинойского университета нашли ключевую эмоцию, которая влияет на продолжительность жизни. Они установили, что счастливые люди живут на 18% дольше, чем те, кто не испытывает счастья. Выяснилось, что у тех, кто испытывал мало положительных эмоций смертность составила 7,3%, а у тех, кто радовался жизни — 3,7%. При этом, уровень смертности не зависел от физического здоровья испытуемых.