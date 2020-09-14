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Врач рассказал, как легкий алкоголь вызывает цирроз печени 

Kdpconsulting.ru 4 часа назад
Врач рассказал, как легкий алкоголь вызывает цирроз
Фото: Kdpconsulting.ru
Регулярное употребление таких легких спиртных напитков, как пиво и джин-тоник, может привести к серьезным заболеваниям. Из-за чего это происходит и как обезопасить себя, рассказал руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Ваганович Манукьян. В своей беседе врач отметил, что алкоголь вреден всегда, независимо от крепости.
Основополагающим является не концентрация этанола, а длительность и регулярность употребления спиртных напитков. В качестве примера хирург рассказал об одном из своих пациентов, ежедневно выпивающем баночку джин-тоника. В результате через какое-то время у него сформировался цирроз печени с портальной гипертензией.

«Нет такого понятия — вредно или полезно. Любой алкоголь — это токсическое воздействие на печень. Злоупотребление может привести к этой патологии»,

— заключил хирург.
Особенно тяжелы по мнению Манукьяна пивные циррозы. Они развиваются незаметно и в течение многих лет, а диагностируются всегда на поздней стадии. И эта стадия может стать для пациента смертельной.
Гарик Ваганович уверен, что заболеть циррозом печени рискуют все, кто регулярно употребляет алкоголь на протяжении десяти и более лет или ежедневно выпивает до 100 грамм спиртного и при этом неправильно питается.

«Уберечь себя от тяжелого заболевания можно одним способом — перестать пить»,

— отметил специалист.
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ЗОЖ
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