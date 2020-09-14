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5 анализов крови, которые нужно сдать после 40 лет 

Medical Note 1 час назад
5 анализов крови, которые нужно сдать после 40 лет
Фото: Medical Note
Врач-терапевт Олег Константинов рассказал в интервью «АиФ» о том, какие анализы крови рекомендовано ежегодно делать после 40 лет.
Первый важный анализ крови — общий клинический. Он позволит выявить железодефицит и другие проблемы кроветворения, обнаружить воспалительный процесс, риск тромбоза или геморрагического синдрома.
Для профилактики сахарного диабета и метаболического синдрома понадобится анализ крови на углеводный обмен. Самый простой — это анализ на уровень глюкозы в крови. Более информативный — гликированный гемоглобин. Он отобразит уровень сахара в крови за последние 2-3 месяца.
Очень важен анализ на липидный профиль. Исследовать нужно не только общий холестерин, но и его фракции — липопротеины высокой и низкой плотности («хороший» и «плохой» холестерин). Анализ оценивает риск атеросклероза и позволяет вовремя скорректировать факторы риска — снизить вес, заняться спортом, бросить курить, снизить жир и соль в рационе.
Для контроля работы почек врач рекомендует ежегодно сдавать анализы на мочевину, креатинин и пуриновый обмен.
Мужчинам после 45 лет следует регулярно проверять простатспецифический антиген (ПСА) — маркер рака предстательной железы.
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