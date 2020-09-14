Почему опасно носить маску на подбородке 

Очень многие люди сейчас, предпочитают носить маски чисто формально, на подбородке. Именно такой способ ношения маски приводит к масштабному нарушению правил санитарно-эпидемиологической профилактики среди населения. Так считает главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Игорь Молчанов ещё летом говорил, что маска зачастую создаёт у людей некое ощущение удушья, особенно в жаркую погоду или в душном помещение. Но так как её ношение на данный момент обязательно в общественных местах, многие спускают её просто на подбородок.

Важно знать, что состояние так называемого благодушия от ослабления режима самоизоляции крайне опасно. Сейчас предсказать развитие дальнейших событий очень сложно, но власти надеются на благоразумие жителей страны.

Врачи отмечают, что вирус пока никуда ушёл. В общественных местах, особенно в транспорте, важно соблюдать установленную социальную дистанцию и использовать все средства индивидуальной защиты. Выдающийся кардиолог Лео Бокерия также призвал сограждан не пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

Какая польза от ношения маски на подбородке? Опастность в том что это формальное отношение и пренебрежение в первую очередь к своему здоровью и здоровью тех, кто вас окружает.

Исходя из этого, следует прислушаться к советам врачей, чтобы сохранить своё здоровье и здоровье своих близких.