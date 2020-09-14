Россиянам рекомендуют не солить еду 

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали россиянам употреблять меньше соли. Норма потребления соли для человека составляет 5 граммов в день, однако в России этого стандарта не придерживаются:

"Физиологической нормой для человека считается употребление пять граммов соли в день. В Европе и США средний житель потребляет около 10 граммов, в России — 12 граммов соли в день. Больным гипертонической болезнью рекомендуется потреблять не более одного грамма соли в день (если врач не предписал по-другому)",

— объясняют специалисты.

Злоупотребление солью в рационе грозит сердечно-сосудистыми и другими неинфекционными заболеваниями, в числе которых диабет, онкологические заболевания и хронические болезни легких.

В Роспотребнадзоре также отметили, что 80% соли, которую потребляет человек, приходится на "скрытую соль". Она содержится в хлебе, печенье, сухих завтраках, колбасе и в чипсах.

Чтобы снизить потребление соли на 20% необходимо отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, а также не покупать томатный сок в магазине, а делать его самостоятельно: