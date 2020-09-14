Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам рекомендуют не солить еду 

Мира Маркина 2 часа назад
Россиянам рекомендуют не солить еду
Фото: depositphotos.com
Специалисты Роспотребнадзора посоветовали россиянам употреблять меньше соли. Норма потребления соли для человека составляет 5 граммов в день, однако в России этого стандарта не придерживаются:

"Физиологической нормой для человека считается употребление пять граммов соли в день. В Европе и США средний житель потребляет около 10 граммов, в России — 12 граммов соли в день. Больным гипертонической болезнью рекомендуется потреблять не более одного грамма соли в день (если врач не предписал по-другому)",

— объясняют специалисты.
Злоупотребление солью в рационе грозит сердечно-сосудистыми и другими неинфекционными заболеваниями, в числе которых диабет, онкологические заболевания и хронические болезни легких.
В Роспотребнадзоре также отметили, что 80% соли, которую потребляет человек, приходится на "скрытую соль". Она содержится в хлебе, печенье, сухих завтраках, колбасе и в чипсах.
Чтобы снизить потребление соли на 20% необходимо отказаться от бульонных кубиков, не солить блюда во время готовки, не добавлять в еду готовые соусы, а также не покупать томатный сок в магазине, а делать его самостоятельно:

"Существует множество альтернатив соли, которые можно ввести в свой ежедневный рацион, чтобы уменьшить ее потребление. В качестве замены соли можно использовать пряные травы, специи, лимон, сок лайма, чеснок, овощную соль и другие".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, зачем посыпать яблоки солью.
Видео дня. От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
Комментарии 3
ЗОЖ , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вакцина от COVID вызвала опасную побочную реакцию
Вакцина от COVID вызвала опасную побочную реакцию
Что делать, если на ступне растет шишка
Что делать, если на ступне растет шишка
Названы симптомы, при которых нужно срочно к онкологу
Названы симптомы, при которых нужно срочно к онкологу
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
06:00
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
ЗОЖ
ООН заговорила о новой эпидемии
00:53
ООН заговорила о новой эпидемии
ЗОЖ
Коронавирус в момент атаки попал на видео
00:02
Коронавирус в момент атаки попал на видео
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
05:46
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
ЗОЖ
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
06:08
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
Болезни и лекарства
Как заподозрить у себя болезнь сердца
06:08
Как заподозрить у себя болезнь сердца
Болезни и лекарства
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
06:09
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение