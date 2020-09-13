Как тело предупреждает нас о болезнях 

Когда у нас начинает что-то болеть, чаще всего мы просто принимаем таблетку, пытаясь «выключить» боль, при этом особо не разбираясь в причинах плохого самочувствия. Но чаще всего таким образом организм подает нам сигналы, оповещающие о проблемы. Только чаще всего мы не можем их расшифровать или вовсе не замечаем. Между тем, к потребностям организма стоит прислушиваться, чтобы в будущем избежать серьезных проблем со здоровьем. «Рамблер» рассказывает, как тело пытается предупредить нас о болезнях.

Изменение цвета языка

Почему-то на этот орган мы редко обращаем внимание. Между тем, бледный язык может быть признаком дефицита железа в организме. А это повод обратиться к врачу и начать принимать необходимые меры.

Потеря волос

Если на вашей щетке остается большое количество волос после расчесывания, есть повод начать волноваться. Выпадение волос может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой.

Странный запах пота

У пота, конечно, неприятный запах в принципе, но насторожить вас должны аномальные его изменения. Так, если вы чувствуете, что от вас пахнет ацетоном, у вас могут быть проблемы с уровнем сахара в крови. Если же пот внезапно запах аммиаком, проверьте почки и печень.

Проблемы с ногтями

Белые полосы или пятна, вдруг появившиеся на ногтях, могут являться признаком заболевания почек, а небольшие прыщики вокруг кутикулы — сигнализировать о начинающемся артрите.