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Россиянкам рассказали, когда начинать борьбу с морщинами 

Анастасия Иванова 1 час назад
Врач объяснила, когда пора начинать борьбу с морщинами
Фото: depositphotos
Сократить количество морщин на лице можно, не прибегая к ботоксу и пластической хирургии. Об этом рассказала в своем интервью для радио Sputnik врач-косметолог Астрид Овеян.
Правда, заниматься лицом необходимо с самых юных лет, а именно врач назвала 23 года.

«Если в раннем возрасте с 23 лет, когда начинают выходить мимические морщинки, умная девочка начинает заниматься лицом с помощью тейпов и фитнеса лица, тогда это помогает».

В целом, тейпирование и фитнес помогают избавляться от привычки много хмуриться, а ведь именно это часто становится причиной для возникновения заломов.
Напомним, что тейпы — это специальные пластыри, которые приклеивают на лицо, чтобы на нем не появились морщины. Однако после 35 лет эффекта от них может и не быть.

«Если на лице уже образовались морщины, рубцовые линии, то ни один тейп уже не сгладит эти моменты», — пояснила специалист.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как разгладить морщины, если нет денег на ботокс.
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ЗОЖ , ИА Sputnik
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