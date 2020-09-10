Врач объяснила, когда пора начинать борьбу с морщинами

Сократить количество морщин на лице можно, не прибегая к ботоксу и пластической хирургии. Об этом рассказала в своем интервью для радио Sputnik врач-косметолог Астрид Овеян.

Правда, заниматься лицом необходимо с самых юных лет, а именно врач назвала 23 года.

«Если в раннем возрасте с 23 лет, когда начинают выходить мимические морщинки, умная девочка начинает заниматься лицом с помощью тейпов и фитнеса лица, тогда это помогает».

В целом, тейпирование и фитнес помогают избавляться от привычки много хмуриться, а ведь именно это часто становится причиной для возникновения заломов.

Напомним, что тейпы — это специальные пластыри, которые приклеивают на лицо, чтобы на нем не появились морщины. Однако после 35 лет эффекта от них может и не быть.