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Как витамин D связан с преждевременной смертью 

Популярная механика 1 час назад
Как витамин D связан с преждевременной смертью
Фото: Популярная механика
Бельгийские учёные из Университетского госпиталя Лёвена назвали низкий уровень витамина D в крови возможным фактором появления серьёзных заболеваний и даже смерти у мужчин.
В проведённом бельгийцами исследовании приняли участие 1970 мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. Специалисты сравнили уровни метаболитов витамина D с текущими показателями здоровья с учетом возраста, индекса массы тела, курения и оценки самочувствия в целом. Выяснилось, что уровень метаболитов связан с риском преждевременной смерти, однако только по свободному 25-гидроксивитамину D можно с довольно большой вероятностью предсказать будущие проблемы со здоровьем.
По мнению учёных, полученные данные подтверждают, что дефицит витамина D отрицательно влияет на общее состояние здоровья и может служить индикатором более высокого риска преждевременной смерти. Однако чёткие причинно-следственные связи и лежащие в их основе механизмы пока остаются для учёных неопределёнными. Дефицит витамина D широко распространён в Европе, особенно у пожилых людей.
Его недостаток связывают с более высоким риском развития многих заболеваний, связанных со старением, таких как сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз и рак. Витамин D часто называют «солнечным витамином», поскольку он образуется при воздействии на кожу солнечного ультрафиолета. В тёмные зимние месяцы у людей обычно развивается лёгкая форма естественного дефицита этого витамина.
Связав это обстоятельство с тем, что человек чаще склонен испытывать депрессию в тот же самый период, некоторые учёные предполагали, что два этих фактора связаны, однако проведя исследование с участием 18 353 человек на протяжении пяти лет, выяснилось, что никакой статистической разницы между группой, которая ежедневно принимала дозу витамина D, и пассивной группой, которой выдавали плацебо, нет.
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