Как витамин D связан с преждевременной смертью 

Бельгийские учёные из Университетского госпиталя Лёвена назвали низкий уровень витамина D в крови возможным фактором появления серьёзных заболеваний и даже смерти у мужчин.

В проведённом бельгийцами исследовании приняли участие 1970 мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. Специалисты сравнили уровни метаболитов витамина D с текущими показателями здоровья с учетом возраста, индекса массы тела, курения и оценки самочувствия в целом. Выяснилось, что уровень метаболитов связан с риском преждевременной смерти, однако только по свободному 25-гидроксивитамину D можно с довольно большой вероятностью предсказать будущие проблемы со здоровьем.

По мнению учёных, полученные данные подтверждают, что дефицит витамина D отрицательно влияет на общее состояние здоровья и может служить индикатором более высокого риска преждевременной смерти. Однако чёткие причинно-следственные связи и лежащие в их основе механизмы пока остаются для учёных неопределёнными. Дефицит витамина D широко распространён в Европе, особенно у пожилых людей.

Его недостаток связывают с более высоким риском развития многих заболеваний, связанных со старением, таких как сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз и рак. Витамин D часто называют «солнечным витамином», поскольку он образуется при воздействии на кожу солнечного ультрафиолета. В тёмные зимние месяцы у людей обычно развивается лёгкая форма естественного дефицита этого витамина.

Связав это обстоятельство с тем, что человек чаще склонен испытывать депрессию в тот же самый период, некоторые учёные предполагали, что два этих фактора связаны, однако проведя исследование с участием 18 353 человек на протяжении пяти лет, выяснилось, что никакой статистической разницы между группой, которая ежедневно принимала дозу витамина D, и пассивной группой, которой выдавали плацебо, нет.