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Как месяц рождения связан с тем, сколько вы проживете 

Диана Товсепова 2 часа назад
Как месяц рождения влияет на то, сколько вы проживете
Фото: Pikrepo
Дату рождения с жизнью человека, как оказалось, связывают не только нумерологи, но и ученые-медики. "Рамблер" разбирался в исследовании Леонида и Натальи Гавриловых, работающих в Центре по изучению старения NORC при Университете Чикаго (NORC — влиятельный многопрофильный исследовательский институт в США).
Так, ученые провели масштабное исследование, чтобы изучить как связана дата рождения со сроками жизни человека. Они проанализировали данные 1574 долгожителей, родившихся в США в 1880–1895 гг. и прожившим более 100 лет. При этом достоверность данных об их жизни тщательно проверялась.
Их показатели сравнили с 11 тысячами брать­ев и сестер и более чем с тысячей супругов. Это было сделано, чтоб сравнивать сроки жизни у людей с общей наследственностью и похожими условиями жизни, исключив влияние генетических и средовых факторов. Таким образом оценивалось именно влияние месяца их рождения.
Закономерность была найдена. Оказалось, что дети, родившиеся в сентябре — ноябре, имеют более высокие шансы стать долгожителями по сравнению с ровесниками, появившимися на свет в другие месяцы.
Самые высокое количество долгожителей обнаружилось среди родившихся в ноябре, а самое низкое — в марте. Издание Аргументы и Факты составило соответствующий график.
Аргументы и Факты
Медики объяснили, что связывают это не с магическим влиянием цифр, а с разными инфекционными нагрузками в разные месяцы в году.

"В конце XIX в., когда родились долгожители, включённые в наше исследование, инфекционные заболевания определяли уровень смерт­ности в популяции. Поэтому причины влияния месяца рождения на шансы достижения долголетия следует в первую очередь искать в уровне инфекционной нагрузки в конкретный месяц рождения.

Поскольку младенцы в тот исторический период умирали в основном от инфекций, то неонатальная смертность (в первый месяц жизни) может служить понятным маркером этой инфекционной нагрузки. Статистика по младенческой неонатальной смертности есть только по XX в., и минимальный уровень ее наблюдался в сентябре — октябре. Это в точности совпадает с теми месяцами рождения, при которых в нашем исследовании выявлена наибольшая вероятность дожития до 100 лет. И значит, инфекционная нагрузка на младенцев в эти месяцы минимальная. ", — объясняют Гавриловы.

При этом ученые выделяют и другие причины:

"Можно отметить и другие сезонные факторы, которые могли повлиять на связь между месяцем рождения и продолжительностью жизни. Это в первую очередь доступность еды для кормящих матерей в осенние месяцы после сбора урожая.

Еще один фактор, который мог повлиять на здоровье ребёнка при рождении, — это температура внешней среды. Отсутствие экстремально жарких или холодных температур в эти осенние месяцы также могло увеличить шансы достижения долголетия родившимися в осенние месяцы. Это было ранее хорошо показано в исследованиях британских учёных. Но чтобы выявить конкретные причины влияния температуры в месяц рождения на долголетие, необходимы более детальные исследования", — добавили ученые.

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ЗОЖ , Наталья Гаврилова , Аргументы и Факты
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