Как месяц рождения влияет на то, сколько вы проживете

Дату рождения с жизнью человека, как оказалось, связывают не только нумерологи, но и ученые-медики. "Рамблер" разбирался в исследовании Леонида и Натальи Гавриловых , работающих в Центре по изучению старения NORC при Университете Чикаго (NORC — влиятельный многопрофильный исследовательский институт в США).

Так, ученые провели масштабное исследование, чтобы изучить как связана дата рождения со сроками жизни человека. Они проанализировали данные 1574 долгожителей, родившихся в США в 1880–1895 гг. и прожившим более 100 лет. При этом достоверность данных об их жизни тщательно проверялась.

Их показатели сравнили с 11 тысячами брать­ев и сестер и более чем с тысячей супругов. Это было сделано, чтоб сравнивать сроки жизни у людей с общей наследственностью и похожими условиями жизни, исключив влияние генетических и средовых факторов. Таким образом оценивалось именно влияние месяца их рождения.

Закономерность была найдена. Оказалось, что дети, родившиеся в сентябре — ноябре, имеют более высокие шансы стать долгожителями по сравнению с ровесниками, появившимися на свет в другие месяцы.

Самые высокое количество долгожителей обнаружилось среди родившихся в ноябре, а самое низкое — в марте. Издание Аргументы и Факты составило соответствующий график.

Аргументы и Факты

Медики объяснили, что связывают это не с магическим влиянием цифр, а с разными инфекционными нагрузками в разные месяцы в году.

"В конце XIX в., когда родились долгожители, включённые в наше исследование, инфекционные заболевания определяли уровень смерт­ности в популяции. Поэтому причины влияния месяца рождения на шансы достижения долголетия следует в первую очередь искать в уровне инфекционной нагрузки в конкретный месяц рождения.

Поскольку младенцы в тот исторический период умирали в основном от инфекций, то неонатальная смертность (в первый месяц жизни) может служить понятным маркером этой инфекционной нагрузки. Статистика по младенческой неонатальной смертности есть только по XX в., и минимальный уровень ее наблюдался в сентябре — октябре. Это в точности совпадает с теми месяцами рождения, при которых в нашем исследовании выявлена наибольшая вероятность дожития до 100 лет. И значит, инфекционная нагрузка на младенцев в эти месяцы минимальная. ", — объясняют Гавриловы.

При этом ученые выделяют и другие причины:

"Можно отметить и другие сезонные факторы, которые могли повлиять на связь между месяцем рождения и продолжительностью жизни. Это в первую очередь доступность еды для кормящих матерей в осенние месяцы после сбора урожая.