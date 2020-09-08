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Раскрыта опасность высокого кровяного давления 

Lenta.ru 3 часа назад
Раскрыта опасность высокого кровяного давления
Фото: Depositphotos
Высокое кровяное давление и диабет 2-го типа опасны для мозга и отрицательно сказываются на таких когнитивных способностях, как мышление и память. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета, которые раскрыли результаты научной работы в журнале Nature Communications.
Специалисты проанализировали данные, полученные при МРТ-сканировании 22 тысяч участников долговременного исследования UK Biobank. Это позволило им отследить изменения в сером и белом веществе мозга с учетом клинических, демографических и когнитивных факторов. Оказалось, что факторы риска, связанные с кровоснабжением, влияют на объем мозгового вещества в лобно-теменной области, а также на целостность белого вещества (пучков аксонов) между регионами.
Оказалось, что у участников в возрасте от 44 до 70 лет более высокое кровяное давление было связано с ухудшенными когнитивными функциями. Однако у людей старше 70 лет эта корреляция не обнаруживалась. Пять процентов добровольцев страдали диабетом второго типа, и наличие этого заболевания также было фактором снижения памяти и мышления.
В то же время ученые подчеркивают, что потеря памяти очень мала и не сравнима с тем, что наблюдается при деменции. Однако сам факт наличия такого эффекта говорит о незначительных повреждениях мозга, происходящих в среднем возрасте. Важно препятствовать этому ухудшению, чтобы предотвратить дальнейшее прогрессирование.
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