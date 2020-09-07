Как протрезветь за полчаса 

Иногда возникает необходимость срочно привести себя в порядок за короткое время. Неважно, что произошло — вы не рассчитали свои силы или внезапно изменились планы. Но сейчас вам нужно как можно быстрее справиться с последствиями чрезмерного употребления алкоголя. «Рамблер» расскажет, как это сделать за 30 минут без вреда для здоровья.

Вызвать рвоту

Эта неприятная процедура необходима, так как позволит быстро опустошить желудок. Для достижения эффекта лучше всего выпить около двух литров прохладной кипяченой воды.

Принять активированный уголь

Он поможет быстрее вывести токсины из организма. Примерный расчет дозы: одна таблетка на 10 кг веса.

Съесть дольку цитруса или таблетку витамина С

Лимонная кислота (но это может быть не только лимон, но и грейпфрут или апельсин) поможет телу ускорить обмен веществ, чтобы оперативно вывести вредные вещества.

Крепкий чай или кофе

Несладкий кофе или чай с имбирем прибавит сознанию ясности и взбодрит организм, хотя и не устранит все признаки похмелья.

Много жидкости

Кисло-сладкие фруктовые отвары, компоты и морсы помогут быстрее вывести вредные вещества и таким образом очистить кровь от продуктов распада этанола.

Контрастный душ

Сам по себе он не избавит организм от токсинов, но повысит тонус нервной системы и придаст сил и свежести.

Умеренная физическая нагрузка

Ключевое слово — умеренная. Из-за воздействия алкоголя сердце и так испытывает мощную перегрузку, поэтому не стоит злоупотреблять упражнениями.