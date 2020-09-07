Как образуется перегар и можно ли от него избавиться

Бурные выходные очень часто выдает перегар — специфический запах изо рта, который появляется после распития спиртных напитков. "Рамблер" выяснил, откуда берется неприятный запах и как от него избавиться.

С помощью печеночного фермента этиловый спирт расщепляется на ацетальдегид, уксусную кислоту и воду. Чтобы избавиться от токсинов, организм задействует кишечник, мочевой пузырь, потовые железы и легкие. Поэтому запах перегара может держаться достаточно долго.

Кстати, пиво и вино выветриваются из крови гораздо быстрее, чем крепкие напитки вроде коньяка или водки. У мужчин перегар в целом образуется в меньшей степени, но на это также влияет и количество выпитого. Тоже самое зависит и от веса. Рассчитать точное время "выветривания" достаточно трудно, но лучше дать себе больше времени на восстановление, особенно, если вы планируете садиться за руль.

Полностью от неприятного запаха избавиться не получится, так как уксусная кислота выводится через легкие и в меньшей степени через мочу и кожу. Поэтому вы можете только облегчить симптомы похмелья, употребив плотный и жирный завтрак, большое количество воды или медикаменты, которые очистят организм от шлаков.

Если запах выдыхаемого ацетальдегида держится дольше 36-ти часов или проявляется у людей, которые не употребляли алкоголь (это могут быть и дети), необходимо обратиться к врачу. Возможно, дело в заболеваниях желудка, кишечника или десен.

Ядовитые пары, которые выдыхает человек, опасны и для него самого и для тех, кто находится рядом с ним. Поэтому если вы выпили лишнего, то обязательно откройте окно в комнате перед сном. Маленьких детей лучше из этой комнаты увести спать в другое место.