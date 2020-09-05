Правда ли, что носки помогают достичь оргазма

Считается, что носки в постели способны убить любое эротическое влечение. Но это происходит до тех пор, пока вы не узнаете, что носки могут влиять на качество вашей интимной жизни. "Рамблер" выяснил, в чем секрет носков.

Оказывается, надетые носки действуют положительно и на женщин, и на мужчин.

В прохладном воздухе способность к качественной эрекции снижается. Причиной этого является сжатие кровеносных сосудов. Тело пытается удержать тепло, поэтому циркуляция крови активируется в середине тела.

Конечности становятся холодными, длина полового члена уменьшается, а чувствительность теряется. Соотвественно, интим может и не начаться, если у партнера холодные ноги. Плюс ко всему, тереться друг о друга холодными ногами не очень-то и приятно.

А ученые из Нидерландов изучили как носки влияют на качество сексуальной жизни женщин. Согласно результатам исследования, в котором приняли участие около тысячи женщин, носки помогли достичь высшей точки наслаждения 80% женщин, а среди босоногих таких было лишь 50%.

Исследователи предположили, что в носках человек чувствует себя более защищенным и может быстрее расслабиться, это и приводит партнеров желанному результату.