Врач рассказал, как продлить жизнь на десятилетие 

"У нас вообще население очень активно участвует в предложениях, которые они понимают в части оздоровления. Есть такие данные, что люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, они живут на 8-12 лет дольше, чем те, кто сидячий образ жизни ведет", — рассказал Бокерия.