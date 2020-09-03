Почему дыню и арбуз опасно есть вместе 

Август и начало сентября — лучшее время для того, чтобы побаловать себя дыней или арбузом. Как правило, именно в это время проще всего найти сочные и сладкие плоды.

Но можно ли есть дыню вместе с арбузом? Или же что-то лучше оставить до следующей трапезы? Разбирался "Рамблер".

По мнению диетологов, как бы вам ни хотелось полакомиться и дыней, и арбузом за один присест, лучше от этой затеи отказаться. Дело в том, что дыня — крайне тяжелый продукт для переваривания. Именно поэтому специалисты советуют ни с чем ее не сочетать. Идеальным решением будет выделить для дыни отдельный прием пищи, например, полдник.

Если же идея приготовить арзубно-дынный салат не покидает вас, постарайтесь съесть не больше чем по дольке того и другого. Так вы и удовлетворите свои желания, и не испытаете проблем с желудком после застолья.