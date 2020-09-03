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Почему дыню и арбуз опасно есть вместе 

Мира Маркина 3 часа назад
Почему дыню и арбуз опасно есть вместе
Фото: depositphotos.com
Август и начало сентября — лучшее время для того, чтобы побаловать себя дыней или арбузом. Как правило, именно в это время проще всего найти сочные и сладкие плоды.
Но можно ли есть дыню вместе с арбузом? Или же что-то лучше оставить до следующей трапезы? Разбирался "Рамблер".
По мнению диетологов, как бы вам ни хотелось полакомиться и дыней, и арбузом за один присест, лучше от этой затеи отказаться. Дело в том, что дыня — крайне тяжелый продукт для переваривания. Именно поэтому специалисты советуют ни с чем ее не сочетать. Идеальным решением будет выделить для дыни отдельный прием пищи, например, полдник.
Если же идея приготовить арзубно-дынный салат не покидает вас, постарайтесь съесть не больше чем по дольке того и другого. Так вы и удовлетворите свои желания, и не испытаете проблем с желудком после застолья.
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