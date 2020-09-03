Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети перечислили самые полезные секреты в постели 

Анастасия Иванова 1 час назад
В Сети рассказали, как провести незабываемую ночь
Фото: depositphotos
На сайте Reddit пользователи поделились самыми полезными секретами в постели. Тред набрал более более 70 тысяч лайков и выбился в топы.
Автор поста обратился к сообществу с вопросом: «Какие трюки в кровати должен знать каждый?» Но в ответ получил не инструкцию о том, как провести жаркую ночь, а правила для спокойного и приятного сна.
Один пользователь призвал всех регулярно менять постельное белье. Так как чистые простыни и наволочки кардинально меняют ощущение от сна. Другой добавил, что также важно выбирать хорошие ткани постельного белья. Третий объяснил, что главно ровно заправить простынь, начав с самого труднодоступного угла.
Юзер Red-7134 заметил, что при выборе подушек следует руководствоваться качеством, а не количеством. Он также посоветовал не ложиться спать в той же одежде, в которой человек находился в течение дня.
AllHailSundin рекомендовал всегда класть под подушку одну руку, а santo_hereje заключил, что нет способа лучше уснуть, чем принять перед сном теплую ванну и лечь в кровать с чистым постельным бельем.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтодневной сон признали смертельно опасным.
Видео дня. Как восстановить иммунитет за считанные дни
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Как избавиться от заложенности носа без капель
Как избавиться от заложенности носа без капель
Фразы, выдающие алкоголика
Фразы, выдающие алкоголика
3 симптома онкологии, которые опасно игнорировать
3 симптома онкологии, которые опасно игнорировать
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Врачи завели сердце через полчаса после остановки
02:58
Врачи завели сердце через полчаса после остановки
Новости
Как восстановить иммунитет за считанные дни
00:57
Как восстановить иммунитет за считанные дни
ЗОЖ
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
Болезни и лекарства ЗОЖ
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Названа группа школьников, распространяющих COVID
00:36
Названа группа школьников, распространяющих COVID
Коронавирус
Обозначены сроки начала вакцинации от COVID
00:11
Обозначены сроки начала вакцинации от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы 9 причин отечности коленей
03:21
Названы 9 причин отечности коленей
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение