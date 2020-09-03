В Сети рассказали, как провести незабываемую ночь

На сайте Reddit пользователи поделились самыми полезными секретами в постели. Тред набрал более более 70 тысяч лайков и выбился в топы.

Автор поста обратился к сообществу с вопросом: «Какие трюки в кровати должен знать каждый?» Но в ответ получил не инструкцию о том, как провести жаркую ночь, а правила для спокойного и приятного сна.

Один пользователь призвал всех регулярно менять постельное белье. Так как чистые простыни и наволочки кардинально меняют ощущение от сна. Другой добавил, что также важно выбирать хорошие ткани постельного белья. Третий объяснил, что главно ровно заправить простынь, начав с самого труднодоступного угла.

Юзер Red-7134 заметил, что при выборе подушек следует руководствоваться качеством, а не количеством. Он также посоветовал не ложиться спать в той же одежде, в которой человек находился в течение дня.

AllHailSundin рекомендовал всегда класть под подушку одну руку, а santo_hereje заключил, что нет способа лучше уснуть, чем принять перед сном теплую ванну и лечь в кровать с чистым постельным бельем.