Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа опасность опавшей листвы 

Lenta.ru и ещё 3 6 часов назад
Названа опасность опавшей листвы
Фото: Lenta.ru
Врач-терапевт Людмила Лапа назвала россиянам потенциальную опасность опавшей листвы в интервью радио Sputnik.
Как объяснила специалист, во время осенних дождей опавшая листва начинает гнить. В ней развиваются грибы и грибковые инфекции, которые воспаляют слизистую, после чего любой вирус быстро подседает. Помимо этого, в листве могут развиваться бактерии, которые провоцируют аллергию. Поэтому опасной может быть даже обычная прогулка в парке, отметила она.
Лапа обратила внимание, что около половины от общего числа аллергиков — скрытые. Кроме того, на аллергическую реакцию могут быть похожи проявления сахарного диабета.

«Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни»,

— добавила врач.
Видео дня. Как моментально удалить занозу
Последние новости
Сурков в стихах описал свой рай без кокаина Сурков в стихах описал свой рай без кокаина Партнер Фургала признался в организации убийств Партнер Фургала признался в организации убийств Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем
ЗОЖ , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Онколог назвал причину 95% случаев рака
Врач назвал «главного врага» рака
Врач назвал «главного врага» рака
3 симптома онкологии, которые опасно игнорировать
3 симптома онкологии, которые опасно игнорировать
Невролог назвала самые бесполезные препараты
Невролог назвала самые бесполезные препараты
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
Болезни и лекарства ЗОЖ
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Обозначены сроки начала вакцинации от COVID
00:11
Обозначены сроки начала вакцинации от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы 9 причин отечности коленей
03:21
Названы 9 причин отечности коленей
Болезни и лекарства
Врач рассказал о повторном заражении COVID
04:15
Врач рассказал о повторном заражении COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как отличить грипп от коронавируса
00:37
Как отличить грипп от коронавируса
Коронавирус
Найдено лекарство от тяжелого осложнения COVID-19
03:35
Найдено лекарство от тяжелого осложнения COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение