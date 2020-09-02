Названа опасность опавшей листвы 

Врач-терапевт Людмила Лапа назвала россиянам потенциальную опасность опавшей листвы в интервью радио Sputnik.

Как объяснила специалист, во время осенних дождей опавшая листва начинает гнить. В ней развиваются грибы и грибковые инфекции, которые воспаляют слизистую, после чего любой вирус быстро подседает. Помимо этого, в листве могут развиваться бактерии, которые провоцируют аллергию. Поэтому опасной может быть даже обычная прогулка в парке, отметила она.

Лапа обратила внимание, что около половины от общего числа аллергиков — скрытые. Кроме того, на аллергическую реакцию могут быть похожи проявления сахарного диабета.

«Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни»,

— добавила врач.