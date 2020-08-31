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Россиянам рассказали, как уберечь детей от «школьных» болезней 

Letidor.ru и ещё 4 5 часов назад
Как уберечь детей от «школьных» болезней
Фото: Letidor.ru
Родителей призывают подавать положительный пример.
Завтра уже наступит 1 сентября и у школьников по всей России начнется новый учебный год. В преддверии Дня знаний сотрудники Минздрава РФ подготовили рекомендации для родителей школьников о том, как беречь здоровье детей. Советы были опубликованы на сайте министерства 31 августа.
Конечно, родителям напомнили, что риск заражения COVID-19 все еще сохраняется. Поэтому в министерстве просят мам и пап еще раз поговорить с детьми о правилах профилактики от коронавируса и демонстрировать их выполнение на собственном примере. Также стоит последить, не забывают ли школьники мыть руки и использовать санитайзеры. Кроме того, напомнили родителям и о болезнях, от которых часто страдают именно ученики.

Школа — это не только опасность инфекционных заболеваний, но и так называемых «школьно-обусловленных» расстройств здоровья, рост которых наблюдается в последние годы. К таким расстройствам относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы),

— сказано в рекомендациях.
А возникновение этих болезней обычно связано с неграмотной организацией процесса обучения. В результате, дети сталкиваются с гиподинамией, нерациональным питанием, чрезмерными зрительными нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов и так далее.
Эксперты уверены — предупреждать «школьно-обусловленные» расстройства можно дома. Родители должны наладить режим труда и отдыха у ребенка, сократить время использования гаджетов, а еще научить школьника периодически делать гимнастику для глаз. Бороться с гиподинамией помогает зарядка, различные физические упражнения. Также стоит помочь ребенку правильно организовать рабочее место, где он делает уроки.
А снизить риск развития заболеваний эндокринной системы возможно с помощью контроля за питанием школьника. Если сократить количество фаст-фуда, полуфабрикатов и сладостей в рационе, то многих проблем удастся избежать. Эксперты советуют придерживаться здорового и сбалансированного питания все семье, ведь это принесет пользу не только детям, но и взрослым.

«Приверженность здоровому образу жизни ребенку желательно прививать с раннего детства»,

— заключили в Минздраве РФ.
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Комментарии
ЗОЖ , Минздрав РФ
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