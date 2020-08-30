Злость связали с качеством сна

Недостаток сна или его плохое качество могут на следующий день усиливать злобу. К таким выводам пришли ученые из Американской академии медицины сна.

В своем исследовании они проанализировали данные из дневниковых записей 202 студентов, в которых последние рассказывали о качестве сна, факторах стресса в течении дня и состоянии злости. Результаты говорят о том, что те из студентов, кто имели проблемы со сном, на следующий день испытывали больше злости.

Помимо этого, исследователи провели эксперимент, где его участникам был произвольно назначен график, который предусматривал ограничение сна пятью часами в течение двух ночей. Другая группа имела обычный сон. Затем участники должны были реагировать на раздражающие звуки в течение дня. В этом случае результаты были схожими с первой частью исследования. Добровольцы из первой группы описывали более высокий уровень злости на раздражитель, в то время как участники «с нормальным сном» реагировали на него более спокойно.