Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы опасные мифы об алкоголе 

Слово и Дело 33 минуты назад
Названы опасные мифы об алкоголе
Фото: Слово и Дело
Считается, что темные виды алкоголя менее вредные, чем светлые, якобы в первых содержится больше антиоксидантов, причем как в темном пиве, так и в красном вине, темном роме и других крепких напитках. Но в таких видах спиртного также много когенеров — токсичных биологически активных компонентов. Именно они отвечают за более сильное похмелье на утро.
Есть миф, который гласит, что чем старше вино, тем оно лучше. Но на самом деле все зависит от типа вина — некоторые действительно должны дольше «взрослеть», другие же хранить слишком долго бывает опасно для здоровья. Помимо этого, те самые антиоксиданты, спасающие от раковых образований и тормозящие старение, со временем постепенно исчезают из вина.
Плотный прием пищи, как считают некоторые, якобы поможет ослабить эффект от алкоголя. Отчасти это правда — переваривая еду, желудок не сразу примется за спиртное. Но как только с пищей будет покончено, алкоголь быстро всосется в стенки желудка, и опьянение тут же наступит. К тому же переедание перед возлиянием провоцирует накопление лишнего веса, убеждены диетологи.
Видео дня. Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
Слово и Дело: последние новости
Менее пяти тысяч новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в России Менее пяти тысяч новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в России Вирусолог объяснил причину большого числа пациентов с коронавирусом в США Вирусолог объяснил причину большого числа пациентов с коронавирусом в США Врач назвал причины головной боли, о которых никто не знает Врач назвал причины головной боли, о которых никто не знает
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секретные приемы, позволяющие не пьянеть
Секретные приемы, позволяющие не пьянеть
Назван витамин, подавляющий клетки рака легких
Назван витамин, подавляющий клетки рака легких
«Мутная история с пандемией»
«Мутная история с пандемией»
Как быстро избавиться от похмелья
Как быстро избавиться от похмелья
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
00:48
В Москве ищут желающих сделать прививку от COVID
Коронавирус ЗОЖ
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
02:48
Первые признаки диабета, которые часто не замечают
Болезни и лекарства ЗОЖ
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
09:07
В НИИ Склифосовского удалили гигантскую опухоль
ЗОЖ Болезни и лекарства
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
07:55
Назван витамин, подавляющий рост раковых клеток
ЗОЖ Болезни и лекарства
Как избавиться от головной боли без таблеток
02:58
Как избавиться от головной боли без таблеток
Народная медицина ЗОЖ
Почему начинаются судороги
05:46
Почему начинаются судороги
ЗОЖ
Потеря нюха при COVID-19 и простуде: в чем разница
00:16
Потеря нюха при COVID-19 и простуде: в чем разница
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение