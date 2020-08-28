Названы опасные мифы об алкоголе 

Считается, что темные виды алкоголя менее вредные, чем светлые, якобы в первых содержится больше антиоксидантов, причем как в темном пиве, так и в красном вине, темном роме и других крепких напитках. Но в таких видах спиртного также много когенеров — токсичных биологически активных компонентов. Именно они отвечают за более сильное похмелье на утро.

Есть миф, который гласит, что чем старше вино, тем оно лучше. Но на самом деле все зависит от типа вина — некоторые действительно должны дольше «взрослеть», другие же хранить слишком долго бывает опасно для здоровья. Помимо этого, те самые антиоксиданты, спасающие от раковых образований и тормозящие старение, со временем постепенно исчезают из вина.

Плотный прием пищи, как считают некоторые, якобы поможет ослабить эффект от алкоголя. Отчасти это правда — переваривая еду, желудок не сразу примется за спиртное. Но как только с пищей будет покончено, алкоголь быстро всосется в стенки желудка, и опьянение тут же наступит. К тому же переедание перед возлиянием провоцирует накопление лишнего веса, убеждены диетологи.