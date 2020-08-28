Почему китайцы живут дольше других народов мира 

Многие считают, что Китай лидирует по количеству населения из-за высокой рождаемости. Это не совсем так, ведь важную роль здесь играет продолжительность жизни. Предлагаем вашему вниманию пять национальных методов продления жизни и сохранения здоровья из Поднебесной.

Восточная медицина рассматривает организм человека, как единую систему. Заболевание одного органа свидетельствует о сбое во всем организме. Потому недуги здесь предотвращают с помощью несложных методов. Жизнь по-китайски направлена на сохранение здоровья, сбалансированность всех систем организма и сфер жизни. Вот пять основных «столпов» долголетия китайской нации:

Питание

Меню китайцев состоит из рыбы, морских водорослей, овощей, грибов, бобов и сои. Для каждого отдельного продукта характерна широкая палитра полезных микроэлементов, витамин, белка и жиров. Грибы и соя снижают холестерин, благотворно влияют на состав крови. Водоросли — кладезь витамин при минимуме калорий. Овощи поставляют в организм витамины и антиоксиданты.

Меню прекрасного пола включает продукты, которые ускоряют метаболизм. Блюда из морской капусты, соевого творога и редьки ускоряют клеточную активность, омолаживают кожу. Куриное и говяжье мясо, напротив, содержит много кислот. Кукуруза и пиво так же негативно влияют на женскую красоту.

Вместо вредных сладостей китайцы едят фрукты и злаки. Учитывая жаркий климат, они пьют много чистой воды. Переедание недопустимо, потому что оно ухудшает обменные процессы, увеличивает нагрузку на сердце. В сочетании это чревато серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы организма.

Иглоукалывание

Иглорефлексотерапия замедляет старение, укрепляет организм, предупреждает болезни. В китайской медицине принято считать, что человек является неотъемлемой частью природы. Взаимодействие с окружающей средой происходит посредством меридиан.

Залог здоровья и долголетия — свободная циркуляция энергии Ци в организме. Согласно знаниям традиционной китайской медицины энергия поступает из окружающей среды через специальные точки на поверхности тела. Врачеватель воздействует на эти точки, стимулируя работу меридиан, и таким образом, излечиваются болезни.

Активность

Долгожители Китая сохраняют физическую активность. По утрам они занимаются дыхательной гимнастикой на свежем воздухе. Вечером обязательно выходят прогуляться на улицу. Для китайских долгожителей характерна любовь к физическому труду. Исследователи утверждают, что 30 минут физических упражнений ежедневно повышают иммунитет, насыщают тело энергией.

Планирование дня

Жители Поднебесной всегда уделяли внимание режиму дня. Полноценный ночной сон очень важен для крепкого здоровья. Китайцы лечат бессонницу отваром красных фиников. Натуральное средство помогает поддерживать распорядок дня. Жители Китая разумного подходят к планированию дня и стараются не нарушать режим. По общепринятому мнению, отсутствие распорядка дня негативно влияет на психику, приводит к болезням.

Оптимизм

Современное человечество живет в условиях хронического стресса. Однако люди по-разному справляются со стрессом. Ученые доказали, что пессимисты намного острее переживают сложные ситуации. Эта категория людей негативно реагирует на стресс, тем самым такие люди увеличивают шанс заболеть.

Оптимисты совсем иначе воспринимают стресс. Они используют сложные ситуации, чтобы укрепить свои позиции. Китайцы учат своих детей оптимизму с ранних лет. Жители Поднебесной, как никто другой, умеют радоваться жизни и наслаждаться ею. Доказано, оптимисты живут долго. Радоваться каждой мелочи намного выгоднее, чем огорчаться по пустякам!

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