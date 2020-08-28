Названы главные враги иммунитета 

Продукты питания могут не только повышать, но и понижать иммунитет. От какой еды лучше отказаться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун.

Одни из главных врагов иммунитета человека — сахар и трансжиры, уверена Ирина Лизун. В интервью радио Sputnik врач-диетолог объяснила почему.

"Избыточное потребление сахара способно изменять микрофлору, а микрофлора связывает иммунные реакции организма. Трансжиры появляются, например, когда пережаривают блюда на масле несколько раз, когда из растительных масел делают что-то похожее на животные масла. Например, маргарин похож на сливочное масло. Трансжиров много в полуфабрикатах, они негативно влияют на иммунную функцию", — сказала Ирина Лизун.

Кроме того, негативно влияют на иммунную систему так называемые Е-шки, усилители вкуса, ароматизаторы, красители.

"Само по себе содержание, например, красителя в продукте питания не принесет негатива. Но если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно", — предупредила Ирина Лизун.

Также для иммунитета опасен однообразный рацион с высоким содержанием жиров и углеводов.