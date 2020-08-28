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Названы главные враги иммунитета 

РИА Новости 13 часов назад
Названы главные враги иммунитета
Фото: РИА Новости
Продукты питания могут не только повышать, но и понижать иммунитет. От какой еды лучше отказаться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун.
Одни из главных врагов иммунитета человека — сахар и трансжиры, уверена Ирина Лизун. В интервью радио Sputnik врач-диетолог объяснила почему.

"Избыточное потребление сахара способно изменять микрофлору, а микрофлора связывает иммунные реакции организма. Трансжиры появляются, например, когда пережаривают блюда на масле несколько раз, когда из растительных масел делают что-то похожее на животные масла. Например, маргарин похож на сливочное масло. Трансжиров много в полуфабрикатах, они негативно влияют на иммунную функцию", — сказала Ирина Лизун.

Кроме того, негативно влияют на иммунную систему так называемые Е-шки, усилители вкуса, ароматизаторы, красители.

"Само по себе содержание, например, красителя в продукте питания не принесет негатива. Но если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно", — предупредила Ирина Лизун.

Также для иммунитета опасен однообразный рацион с высоким содержанием жиров и углеводов.

"Самый минус — еда с пустыми калориями. Когда мы едим обычные природные продукты, едим разнообразно, то волей неволей получаем весь спектр витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, веществ, которые нужны нашей иммунной системе. Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы — автоматом назревает дефицит витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета", — рассказала радио Sputnik Ирина Лизун.

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ЗОЖ , ИА Sputnik
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